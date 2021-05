Praticidade: aprenda a baixar vários arquivos de uma só vez no WhatsApp Web

Rede Gazeta News Guarulhos

Quem trabalha em frente ao computador certamente está habituado a usar o WhatsApp Web. A versão do mensageiro para navegadores facilita a troca de mensagens e arquivos sem interromper as atividades em outras abas ou janelas. Afinal de contas, é muito mais fácil usar o simples comando de Alt + Tab do que pegar o seu smartphone a cada nova notificação.

A transferência de arquivos na ferramenta também é prática: basta localizar e selecionar o arquivo, arrastá-lo e jogá-lo na conversa desejada — bem mais rápido do que procurar o conteúdo em sua biblioteca no celular, por exemplo. Em contrapartida, o WhatsApp Web permite o download de apenas um arquivo por vez, irritando o mais calmo dos profissionais.

A boa notícia é que há um macete para baixar diversos conteúdos (fotos, vídeos, áudios, entre outros) de uma só vez. O truque é relativamente simples e vai permitir que os arquivos sejam compactados (.zip) para o usuário não ter a dor de cabeça de aguardar o download individual de cada conteúdo.

Caso queira aprender a dica para agilizar as operações diárias no WhatsApp Web, basta acompanhar o tutorial abaixo.

Como baixar vários arquivos de uma vez no WhatsApp Web

Primeiramente, abra o WhatsApp Web e localize a conversa com os arquivos compartilhados. Lembre-se de que é preciso esperar até que o WhatsApp Web carregue todo o conteúdo antes de baixá-lo.

Agora, é preciso analisar como os arquivos foram dispostos. Se eles foram agrupados, a tarefa se torna simples. Basta clicar na seta (localizada no canto superior direito do conteúdo agrupado) e clicar em “Baixar tudo”.

Automaticamente o navegador vai fazer o download de todos os conteúdos em um arquivo comprimido (.zip).

No entanto, se os arquivos enviados não forem agrupados, será necessário usar outro método. Para isso, clique novamente na seta em um dos arquivos e selecione “Encaminhar mensagem”. Feito isso, selecione os demais conteúdos a serem baixados e clique na opção “Baixar”, localizada no canto inferior direito.

Pronto! Esses macetes certamente irão poupar um bom tempo e eliminar “dores de cabeça” com a ferramenta.

Fonte: Uol

