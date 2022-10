Pré-candidato ao Governo do Estado pelo PDT debate propostas na Agende

Ads

Elvis Cezar defende maior investimento do Estado em Guarulhos; Leandro Dourado confirma que vai disputar cadeira na Câmara dos Deputados

O pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo pelo PDT, Elvis Cezar, ex-prefeito de Santana do Parnaíba, participou de um encontro com empresários na manhã desta quarta-feira (22) na Agende (Agência de Desenvolvimento de Guarulhos). Na oportunidade, houve o lançamento da pré-candidatura do vereador Leandro Dourado (PDT) para deputado federal.

Cezar ouviu as principais demandas da classe empresarial. Ele defende que o crescimento da economia paulista é a principal pauta para garantir o desenvolvimento da sociedade. Nisso, ele entende que Guarulhos tem um papel fundamental, já que a cidade sedia o maior aeroporto da América Latina.

“Devemos ver as fragilidades do sistema produtivo, incentivar, aumentar a produção e reduzir o desemprego. Combater a tarifa do pedágio, que trava o desenvolvimento econômico, e melhorar a mobilidade”, comentou.

O pré-candidato defendeu ainda que Guarulhos precisa da conclusão das obras do Hospital da Mulher, no Parque Renato Maia, e de mais investimentos em saneamento básico para melhorar a qualidade de vida da população.

Dourado, por sua vez, tem se destacado como vereador de oposição ao prefeito Guti (PSD). Apesar disso, ele garante que não quer focar a campanha na pauta de combate ao Executivo municipal, apesar da postura contrária à taxa do lixo.

“Votei em propostas do governo na última sessão. Defender uma única bandeira não é a minha proposta. Acabamos de sair de uma reunião com lideranças empresariais. Temos representantes do movimento LGBT, afro, defesa das mulheres e juventude. Temos que dialogar com todos”, disse.

O presidente da Agende, Aarão Ruben de Oliveira, afirmou que a entidade quer contribuir no debate político e pretende receber outros pré-candidatos ao Governo do Estado de São Paulo.