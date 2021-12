Precisamos nos reunir: Efésios 2:11-22

Ads

Por /Robson Moreira

O pregador da Manhã deste domingo 19, é o Pastor Toninho Frico trasendo o tema “Precisamos nos reunir,” na Igreja Batista Central de Guarulhos, a noticia que causou grande impacto na cidade de efeso.

Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que

naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo.

Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo.

Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade,

anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz,

e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.

Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto,

pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito.

Portanto, vocês já não

Efésios 2:11-19