Prefeita evangélica barra banheiro ‘multigênero’ e estabelecimento é multado

Ads

05:57:12

“Quero que todos vigiem. É um absurdo. A criança usa o mesmo banheiro. É o comunismo na cidade de Bauru. Uma vergonha”, afirmava a mulher.

A prefeita evangelica da cidade de Bauru, em São Paulo, Suelen Rosin foi as redes sociais para se posicionar sobre a polêmica envolvendo o banheiro do Mc Donald’s em Bauru.

Circulou nas redes socais um vídeo em que mostra a indignação de uma cliente da rede de fast food McDonalds em Bauru, se queixando do uso do mesmo banheiro por homens, mulheres e trans como forma de inclusão social.

Diante da grande repercussão a prefeita da cidade, Suellen Rosim, que é declaradamente evangélica, muito querida pela população da cidade e eleita com pautas conservadoras, rapidamente se posicionou contra tal atitude do restaurante, que foi autuado por descumprimento das leis sanitárias do município para ambientes públicos.



Entenda o caso Acontece que, o restaurante da rede não tinha banheiro masculino ou feminino, todos os três eram multigênero, sendo dois individuais e um de uso coletivo. Por esse motivo uma mãe se indignou, gravando um védeo e jogando nas redes sociais, alertando os clientes da franquia. “Quero que todos vigiem. É um absurdo. A criança usa o mesmo banheiro. É o comunismo na cidade de Bauru. Uma vergonha”, afirmava a mulher. “Em relação a um vídeo que circula na internet sobre os banheiros de uma rede de lanchonete em Bauru, a Vigilância Sanitária esteve no local e as exigências do Código Sanitário do município não estão sendo cumpridas”, afirmou a política através de suas redes sociais.