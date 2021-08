Ads

Rede Gazeta News Guarulhos

11:08:57

Prefeitura abre inscrições para 420 vagas em cursos de qualificação profissional

A Secretaria do Trabalho de Guarulhos receberá até 31 de agosto inscrições para 420 vagas dos cursos de qualificação profissional do Centro de Treinamento e Mão de Obra (CTMO). Os interessados devem se inscrever pelos telefones 2475-9728/ 2475-9715/ 2475-9726/ 2475-9706/ 2475-9724.

Para fazer o curso é necessário ter 16 anos ou mais, ser morador de Guarulhos e ter o ensino fundamental completo. O candidato deverá no ato da inscrição informar nome completo, RG, CPF, endereço, nome da mãe e do pai, escolaridade, estado civil, situação no mercado de trabalho, telefone e e-mail. Posteriormente, no início das aulas deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

As aulas terão início em 1º de setembro e acontecerão de forma presencial. Os cursos serão oferecidos em diversos locais da cidade para que um maior número de pessoas possa participar sem problemas de deslocamento e transporte.

Cursos disponíveis e locais

Colégio Guarulhos (rua Bueno Brandão, 74, Jardim São José)

Curso: Barman

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Boas Práticas de Fabricação de Indústria Farmacêutica e Cosmética – BPF

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Cabeleireiro

Quantidade de vagas: 30

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Cuidador de Idoso

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Estética corporal e facial

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Manicure e pedicure

Quantidade de vagas: 30

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Manutenção do smartphone e tablet

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Maquiagem e designer de sobrancelha

Quantidade de vagas: 30

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Marketing e Vendas

Quantidade de vagas: 30

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Operador de Serigrafia

Quantidade de vagas: 30

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Porteiro

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Revestidor de pisos e azulejos

Quantidade de vagas: 30

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Colégio Betel do Sol Nascente (rua Murutu, 718, Jardim Silvestre)

Curso: Auxiliar de Cozinheiro

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário 18h às 22h

Curso: Barman

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário 18h às 22h

Curso: Cuidador de Idoso

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário 18h às 22h

Curso: Estética corporal e facial

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário 18h às 22h

Curso: Manutenção do smartphone e tablet

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário 18h às 22h

Curso: Mecânico de manutenção de ar-condicionado

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário 18h às 22h

Curso: Porteiro

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário 18h às 22h

Colégio Baluarte (Rua Téles Pires, 240 – Parque Jurema)

Curso: Auxiliar de Cozinheiro

Quantidade de vagas: 15 Vagas

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Boas Práticas de Fabricação de Indústria Farmacêutica e Cosmética – BPF

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

Curso: Mecânico de manutenção de ar condicionado

Quantidade de vagas: 15

Duração do curso: 55 dias úteis

Horário: Das 18h30 às 22h30

