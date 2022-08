Prefeitura alerta sobre os malefícios do fumo e orienta como parar

Ads

Nesta segunda-feira (29) foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo e a Prefeitura de Guarulhos aproveita a data para alertar a população sobre os malefícios do tabagismo e orientar quem deseja parar de fumar.

Na luta antitabagista, a Secretaria de Saúde oferece a possibilidade para quem deseja de fato parar de se envenenar com o tabaco. O primeiro passo é procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para participação nos grupos educativos para avaliação clínica, abordagem mínima ou intensiva, individual ou em grupo e, se necessário, terapia medicamentosa juntamente com a abordagem intensiva. É importante lembrar que é válido parar de fumar em qualquer fase da vida, já que, independentemente da idade ou de há quanto tempo fuma, os benefícios são imediatos, como a melhora do paladar, do olfato e da circulação sanguínea.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a epidemia de tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, sendo responsável pela morte de mais de oito milhões de pessoas por ano. Dessas mortes, mais de sete milhões são resultado do uso direto do tabaco, enquanto que cerca de 1,2 milhão são de não-fumantes expostos ao fumo passivo. No Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo, doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco, classificada pela OMS no grupo de transtornos mentais e de comportamento em decorrência do uso de substâncias psicoativas.

Além disso, o tabagismo é fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis e está associado ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, como leucemia mieloide aguda, câncer de bexiga, de pâncreas, de fígado, do colo do útero, de esôfago, de rim e ureter, de laringe (cordas vocais), na cavidade oral (boca), de faringe (pescoço), de estômago, de cólon e reto e de traqueia, brônquios e pulmão.

Quanto ao tabagismo passivo, ocasionado por indivíduos não fumantes que convivem com fumantes em diferentes ambientes respirando as mesmas substâncias tóxicas que o fumante inala, crianças e bebês são particularmente mais suscetíveis e com risco aumentado de desenvolver doenças respiratórias, doença do ouvido médio e a síndrome da morte súbita infantil. Já as mulheres grávidas correm maior risco de terem um bebê natimorto, com malformações congênitas ou um feto com baixo peso ao nascer.

A Secretaria da Saúde de Guarulhos ainda chama a atenção para o uso de cigarros eletrônicos com nicotina, os quais aumentam o risco de uma série de danos à saúde, como envenenamento, convulsões, dependência, traumas e queimaduras, causadas por explosões, além de doenças respiratórias, incluindo a síndrome respiratória aguda grave.