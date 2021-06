Prefeitura amplia Operação Inverno com acolhimento de pernoite e retomada do programa Alimento Fraterno

18:14:12

A Prefeitura de Guarulhos intensifica a partir desta -feira (11) a Operação Inverno de acolhimento às pessoas em situação de rua, ampliando o Serviço de Acolhimento Institucional Masculino para a modalidade pernoite durante a estação mais fria do ano, o qual funcionará na praça dos Sindicatos, 394, Vila das Palmeiras.

Além disso, retoma o programa Alimento Fraterno, cuja primeira edição ocorreu em 2020, para reforçar a alimentação da população em situação de rua, independentemente de adesão aos serviços de acolhimento.

O acolhimento na modalidade pernoite á capacidade para 70 pessoas e os que não aceitarem o Serviço de Acolhimento 24 horas poderão ficar por 12 horas, das 19h às 7h, de a . O objetivo é acolher e alimentar com jantar e café da manhã os que aceitam acolhimento por esse período, garantindo uma noite tranquila na época mais fria do ano.

O programa Alimento Fraterno prevê refeições elaboradas por nutricionista para 150 pessoas e oferecidas das 19h às 21h, todos dos dias da semana. O equipamento possui espaço de acolhida, alimentação e área de dormir. São oferecidos banho, toalhas, cobertores, lençóis e roupas aos usuários.

Ação da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a Operação Inverno é promovida pela organização da sociedade civil Núcleo Batuíra e foi iniciada no último dia 1º. Ela ampliou para quatro a quantidade de equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) e estendeu o horário até a meia-noite. Sempre que a temperatura estiver igual ou abaixo de 13º C, a população poderá acionar o SEAS pelo telefone 2536-4110.

O Serviço Especial de Abordagem Social funciona todos os dias realizando busca ativa. As equipes passam duas vezes por dia pelos locais em que há maior concentração de pessoas, como praças e viadutos, ofertando assistência e acolhimento. Para isso, tentam convencer a pessoa em situação de rua a aceitar o acolhimento e assim ser encaminhada a um serviço da administração municipal.

Serviço

Acolhimento Institucional Masculino -modalidade pernoite – praça dos Sindicatos, 394, Vila das Palmeiras – horário: das 19h às 7h

Serviço Especial de Abordagem Social (SEAS) – tel. 2536-4110

