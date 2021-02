Prefeitura assina carta de intenção de compra da vacina Sputnik V, que será fabricada em Guarulhos

07:25:41

A Prefeitura de Guarulhos, representada pelo prefeito Guti, assinou na manhã desta terça-feira (2), no Paço Municipal, a carta de intenção de compra da vacina Sputnik V. Caso haja a possibilidade de os governos municipais adquirirem vacinas utilizando recursos próprios, a administração irá comprar doses da Sputnik V para acelerar o processo de imunização na cidade. No ano passado a Prefeitura contingenciou R$ 12 milhões de seu orçamento em 2021 para a eventual compra de vacinas.

Participaram da reunião desta terça-feira o presidente do grupo União Química/Inovat, Fernando de Castro Marques, e o prefeito de Suzano e presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Rodrigo Ashiuchi. A intenção de compra do Condemat é de 300 mil doses da Sputnik V, que tem 91,4% de eficácia.

“Independentemente do fornecedor ou país de origem do imunizante, o importante é termos o maior número de vacinas para a população brasileira e, consequentemente, para os guarulhenses. Assim poderemos voltar ao nosso normal e recuperar a economia. Caso o governo federal aprove, mas não queira comprar, Guarulhos e o Condemat estão prontos para fazer essa aquisição direta”, afirmou o prefeito Guti.

Na última quinta-feira (28) Guti e o secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Jorge Taiar, visitaram as instalações da Inovat em Guarulhos, onde será produzida a vacina Sputnik V para a imunização contra a Covid-19.

A Inovat ocupa atualmente a área onde, durante décadas, funcionou o laboratório Pfizer, na avenida Tancredo Neves. Em 2017, diante do potencial do município, a União Química adquiriu o complexo industrial e reativou várias linhas de produção. Hoje a empresa emprega mais de 700 pessoas.

“Assim que tivermos a aprovação da Anvisa pretendemos disponibilizar essa vacina via governo federal, Condemat ou iniciativa dos prefeitos que estão correndo atrás para combater a pandemia e assim ajudar a população”, disse o presidente da Inovat, Fernando de Castro Marques.

Os investimentos em Guarulhos giram em torno de R$ 100 milhões, segundo o vice-presidente da Inovat, José Luiz Junqueira.

Vacinação

A Prefeitura de Guarulhos já iniciou a imunização dos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus com as vacinas Coronavac e AstraZeneca. Até o meio-dia de segunda-feira (1º), 6.340 pessoas já haviam recebido a primeira dose de uma dessas vacinas no município.

