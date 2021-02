Prefeitura autua 14 estabelecimentos por desrespeito ao Plano São Paulo

15:32:52

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), fiscalizou 54 estabelecimentos entre quinta-feira (11) e domingo (14). Vinte e três locais foram autuados, entre eles 14 por desrespeito às regras do Plano São Paulo, como aglomeração e horário de funcionamento após as 22h (bares somente podem funcionar até as 20 horas). Eles tiveram de baixar as portas e encerrar as atividades no momento da ação.

Um dos estabelecimentos autuados foi um bingo, na região central, onde não havia distanciamento social, com mesas próximas umas das outras. Além disso, idosos e jovens utilizavam o mesmo espaço, muitos deles sem máscara de proteção. A licença de funcionamento, que também estava vencida, apresentava outro tipo de atividade. As demais autuações aconteceram em bares e adegas.

Bruno Gersósimo, secretário de Desenvolvimento Urbano, afirma que mesmo sem o feriado de carnaval não se pode baixar a guarda. “Recebemos diversas informações sobre estabelecimentos que iriam, sim, realizar festividades comemorativas de carnaval. Os fiscais estão e continuarão alertas para qualquer situação do tipo”, disse.

Dois outros locais foram lacrados, ambos por falta de licença de funcionamento, um no Pimentas e o outro no Jardim Any.

Todos os estabelecimentos visitados pelos fiscais, que ficam nos bairros Vila São Rafael, Jardim Flor da Montanha, Parque Continental, Pimentas, Taboão, Jardim Maia e Centro, foram denunciados pela população por meio dos telefones 153 e 2453-6700 / 6701 / 6705 ou pelas redes sociais oficias da Prefeitura de Guarulhos.

Fotos: Divulgação/PMG

Compartilhe isso: Twitter

Facebook