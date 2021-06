Prefeitura autua e encerra atividades de tabacaria com mais de 300 pessoas no Santa Mena

13:19:16

Fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) de Guarulhos encerraram na noite deste (6) as atividades de uma tabacaria. No local, que também foi autuado, mais de 300 pessoas bebiam e ocupavam a rua, sem máscara. A equipe passou em frente à tabacaria e, ao perceber a aglomeração, solicitou o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar. Ao verem as equipes e as viaturas, as pessoas começaram a se dispersar, o que não impediu que o espaço fosse autuado.

Além disso, outros 16 estabelecimentos comerciais (sete bares, mais uma tabacaria, uma padaria, uma barbearia, dois restaurantes e uma adega) foram autuados de quarta-feira a domingo (de 2 a ), feriado prolongado, sendo que houve casos em que um estabelecimento recebeu mais de uma autuação. Eles também descumpriam as determinações do Plano São Paulo, do governo estadual, tanto de horário quanto de lotação dos espaços.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Bruno Gersósimo, a maioria dos locais visitados pela fiscalização foi denunciada pela população. “Percebemos que as pessoas ficam incomodadas com as aglomerações, pensando na saúde pública, e por isso denunciam”, comentou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook