Prefeitura capacita executores de testagem rápida para hepatites

Ads

22:22

Uma parceria entre a Secretaria da Saúde de Guarulhos, por meio do Programa IST/Aids e Hepatites Virais, e o Rotary Club promoveu nesta segunda-feira (20) no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) uma qualificação profissional destinada a executores de testagem rápida para hepatites B e C com o intuito de ampliar as ações no município. Ao todo, 17 pessoas foram capacitadas pela iniciativa.

As hepatites provocam problemas que impactam a saúde pública no mundo todo, o que requer esforços conjuntos em prol do desenvolvimento de medidas eficazes de promoção à saúde em vigilância, prevenção e controle dos agravos.

Uma das estratégias para atingir esses objetivos foi a introdução dos testes rápidos para a triagem das hepatites virais. Eles são práticos em função da sua simplicidade de execução, pois não necessitam de infraestrutura laboratorial para serem realizados e os resultados são de fácil leitura e interpretação.

A coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), Fernanda da Matta, explica que a hepatite é uma inflamação do fígado e os vírus são os principais causadores. “O diagnóstico rápido das hepatites virais permite o encaminhamento oportuno das pessoas infectadas para o tratamento”, salientou.