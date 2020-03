Prefeitura de Guarulhos divulga lista de eventos e serviços cancelados e suspensos

10:46:27

A Prefeitura de Guarulhos decretou no último domingo (15) estado de emergência para facilitar as ações de prevenção e anunciou uma série de medidas, entre elas o cancelamento de eventos públicos. As pastas municipais estão definindo quais serviços continuarão a ser oferecidos e quais serão suspensos temporariamente.

Secretaria do Trabalho

As aulas de todos os cursos oferecidos pela pasta, como Programa Jovem Trabalhador, Bolsa Trabalho, telecentros, CTMO, cursos de português e matemática , entre outros, estão suspensas.

As cinco unidades do Ciet também permanecerão fechadas por tempo indeterminado.

As feiras da Economia Solidária no Zoológico, Fracalanza, Bosque Maia, terminais Pimentas e São João e Dom Pedro também estão suspensas.

Secretaria de Esportes

Suspensão, ainda sem nova data definida, das corridas de rua: Síndrome de Down, São Chopestre e Corrida do Batom.

Suspensão de aulas e atividades físicas orientadas para pessoas idosas (com mais de 60 anos).

Educação

As aulas das escolas municipais estão suspensas de 23 a 31 de março. As atividades nos CEUs estão suspensas por tempo indeterminado.

A Bienal do Livro e o Fórum Internacional de Educação Infantil também estão suspensos, ainda sem nova data para realização.

Cultura

Todas as atividades em espaços culturais públicos estão suspensas durante os meses de março e abril. As atividades agendadas para esse período serão, na medida do possível, remanejadas, sendo esse remanejamento divulgado no momento em que haja segurança sobre o final do período de restrições.

A contratação dos Agentes de Leitura será adiada para o mês de Agosto, seguindo os trâmites contratuais já divulgados.

As atividades de formação do Conservatório Municipal de Guarulhos e do programa CulturAtiva estão suspensas nesse mesmo período, e da mesma forma será divulgado novo calendário letivo assim que houver confirmação do final do período de restrições.

Desenvolvimento e Assistência Social

Até o próximo dia 31, todas as atividades dos Centros de Convivência do Idoso (CCI), do Centro Dia do Idoso, todos os cursos de capacitação profissional e geração de renda e o mutirão do CadÚnico/Bolsa Família estão suspensas.

As oficinas do Programa Acessuas Trabalho (Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho), previstas para iniciarem nesta terça e quinta-feira, dias 17 e 19, respectivamente, nos CRAS Marcos Freire e Centenário, estão temporariamente canceladas.

SDCETI

Suspensão, ainda sem nova data definida, do Seminário de crédito turístico, evento que seria realizado no próximo dia 25, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e o Condemat.

Transportes e Mobilidade Urbana

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) não tinha eventos previstos para os próximos dias. E agora, diante do quadro na saúde pública, não irá programar nenhum evento com a participação pública.

Acessibilidade e Inclusão

Estão suspensas temporariamente a formação com os motoristas e cobradores do transporte público e as aulas em grupo de Soroban e Braille na Unidade local.

Igualdade Racial

A exposição Negritude, que estará no CEU Bambi e seguiria para os CEUs Ponte Alta e Parque São Miguel, está suspensa.

Políticas para Mulheres

Todas as atividades em comemoração ao mês da mulher estão canceladas.

Os cursos oferecidos nas Casas Clara Maria, espalhadas por todo o município, também estão suspensos até o dia 31 de março.

Juventude

Ação de Estágios, que aconteceria nesta quarta-feira (18) está cancelada.

As aulas do cursinho preparatório estão suspensas a partir desta terça-feira (17).

Idoso

Estão suspensas as aulas do projeto Academia 60+ em todas as unidades.

Meio Ambiente

Os eventos cancelados pela secretaria envolvem a Oficina de minhocário nesta terça-feira (17) e a trilha interativa como estratégia de ensino, no próximo dia 28 de março.

Imagem: Fábio Nunes Teixeira / PMG