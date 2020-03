//Prefeitura de Guarulhos e Apas garante álcool em gel a preço de custo nos estabelecimentos

Share this:

O secretário de Governo, Edmilson Americano, em nome do prefeito Guti, se reuniu na noite desta segunda-feira (30) com empresários da cidade do setor supermercadista para reforçar o elo do Pacto Pela Vida e solicitar o reforço de medidas de higiene nos estabelecimentos, com o intuito de diminuir a disseminação do novo coronavírus. Na oportunidade, representantes da Associação Paulista de Supermercados (Apas) afirmaram que suas unidades venderão álcool em gel a preço de custo.

Após denúncias recebidas pelos diferentes meios de comunicação da Prefeitura sobre a desatenção de supermercados quanto aos critérios de assepsia e preços abusivos de produtos, Americano solicitou que sejam potencializados os cuidados com a limpeza das áreas internas e externas, o distanciamento dos atendentes e afastamento de funcionários que apresentem sintomas.

“É necessário que os estabelecimentos levem em consideração as instruções de órgãos de saúde quanto à política de higiene. Pedimos que disponibilizem um local com água e sabão logo na entrada para consumidores, bem como álcool em gel para que seja possível realizar a limpeza dos carrinhos. Além disso, precisamos de orientadores organizando a disposição das pessoas para que não fiquem tão próximas umas das outras”, salientou Americano. Também discutiram sobre preços abusivos de produtos e alimentos, e ressaltaram que queixas podem ser direcionadas ao Disque 151 do Procon.

O encontro contou, ainda, com a participação do secretário de Desenvolvimento Urbano, Jorge Taiar; a coordenadora do Procon, Vera Gomes; e representantes da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE).