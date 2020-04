//Prefeitura de Guarulhos promove 2ª edição do Drive-thru Solidário

04/10/2020Agência Brasil

A prefeitura de Guarulhos realiza amanhã (11) mais uma edição do Drive-thru Solidário, a fim de arrecadar doações que serão distribuídas a pessoas que se encontram em necessidade durante a pandemia de covid-19. A ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade.

Em uma tenda instalada no centro do município, equipes estarão recebendo alimentos, água mineral, produtos de higiene e limpeza. Os doadores deverão deixar os produtos sem sair do carro, para evitar aglomerações e, com isso, a propagação do novo coronavírus.

De acordo com a prefeitura, foram arrecadadas 6,4 toneladas de alimentos e centenas de itens de higiene e limpeza na primeira edição do Drive-Thru Solidário. A mobilização ocorreu no último fim de semana.

Balanço divulgado quarta-feira (8) indica que o município já conta com 102 casos confirmados de covid-19 e 11 mortes decorrentes da doença. Até o momento, 281 casos foram descartados e 1.756 seguem sob investigação.

A prefeitura também informou que os óbitos que podem ter relação com o novo coronavírus chegam a 43. Os números diferem dos da Secretaria estadual da Saúde de São Paulo, que registra 119 casos confirmados e sete mortes.