Guarulhos recomenda fechamento imediato do aeroporto internacional

Em comunicado à população na tarde desta quinta-feira (19) o prefeito Guti informou que encaminhou pedido ao governo federal solicitando a tomada de medidas preventivas urgentes no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

16:45:43

O pedido recomenda estudos para o imediato fechamento do aeroporto, bem como a suspensão de suas atividades, com ressalvas às de caráter médico e sanitário, como o transporte e abastecimento de remédios e transplantes, entre outras ações que não podem sofrer interrupções.

Na oportunidade, o prefeito comentou sobre ações de triagem e prevenção em outros aeroportos do mundo. O aeroporto de Guarulhos é o maior do país e da América do Sul, sendo o segundo mais movimentado da América Latina em número de passageiros.

O pedido leva em consideração a proteção de milhares de passageiros que passam diariamente pelos terminais de embarque e desembarque do aeroporto, bem como a saúde de cerca de 30 mil funcionários de que forma direta ou indireta trabalham no local.

Dessa forma, o município reforça o compromisso com a prevenção ao novo coronavírus, que vem avançando no território nacional, e intensifica suas ações de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de demais órgãos nacionais.