Prefeitura de Guarulhos retoma atividades culturais com agendamento

A Secretaria de Cultura de Guarulhos retoma gradualmente a programação cultural nos espaços da cidade depois de mais de 15 meses com as atividades suspensas por conta da pandemia da covid-19. A retomada das atividades e a reabertura dos espaços atende a rigoroso protocolo sanitário implementado pela pasta e normatizado através de portaria publicada no Diário Oficial de 25 de maio de 2021.

Para garantir a segurança de todos os usuários e servidores, as regras para a utilização dos espaços culturais incluem a obrigatoriedade do uso de máscaras, tapetes sanitizantes, uso de álcool em gel, entre outros, além do respeito aos horários de funcionamento e ao limite de pessoas que podem circular pelos espaços.

No caso das bibliotecas municipais, há maior rigor inicialmente, com atendimento realizado mediante agendamento. Em relação à biblioteca Monteiro Lobato e à do Centro Municipal de Educação Adamastor, é necessário agendamento para empréstimo, devolução e renovação de cadastro entre os dias 12 e 16 de julho. A partir do dia 19, todas as bibliotecas municipais funcionarão sem a necessidade de agendamento, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Atividades

A partir do dia 19 de agosto e até 5 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, o Salão Expositivo da Biblioteca Monteiro Lobato recebe a exposição Entre o Homem e a Natureza. Entre 18 de julho e 17 de outubro, de terça a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados e domingos, das 14h às 19h, o Centro Permanente de Exposições de Artes Prof. José Ismael, no Lago de Vila Galvão, apresenta a exposição Entre Linhas e Formas da Natureza. Esta visitação não exige agendamento.

As atividades do Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos também foram retomadas, com atendimento presencial de segunda a sexta, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (11) 2442-8723.

Nos meses de julho e agosto, o calçadão da rua Felício Marcondes, no Centro, recebe a tradicional Feira Permanente de Artes e Cultura de Guarulhos, com artigos confeccionados por artesãos da cidade.

Os teatros Padre Bento e Nelson Rodrigues também estão com restrições sanitárias e abertos para agendamentos, assim como a Casa de Cultura São Rafael e o Centro de Cultura Popular Carpição, em Bonsucesso.

As atividades de formação do Conservatório de Guarulhos também foram retomadas, porém, com revezamento dos atendimentos presenciais aos alunos.

O agendamento de horário de visita aos espaços pode ser feito pelo telefone (11) 2087-4160 ou pelo email curadoriagru@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com Fátima Santiccioli. O agendamento de horário para a Biblioteca Monteiro Lobato pode ser feito pelo número (11) 2087-6900 (fixo e WhatsApp) ou pelo email biblioteca.bml@gmail.com.

Fotos: Camila Rhodes/PMG

