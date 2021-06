16:48:13

Cerca de seis mil trabalhadores do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, serão vacinados contra a covid-19 nesta quinta-feira (17). A vacinação será realizada das 9h às 16h no Terminal 1 por aproximadamente 50 enfermeiros e auxiliares da Secretaria da Saúde de Guarulhos.

Receberão a vacina lojistas, funcionários de restaurantes, despachantes aduaneiros e outros que a GRU Airport indicar. Além de documento de identidade com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, eles devem provar que são funcionários do aeroporto.

A vacinação desses trabalhadores teve início no final de maio, quando foram priorizados os profissionais que atuam nas companhias aéreas, empresas de serviços auxiliares e de operação. Na oportunidade, foram imunizadas 17 mil pessoas.

“Defendemos que todos os trabalhadores que atuam diretamente ligados ao aeroporto sejam imunizados imediatamente como forma de criar uma barreira contra o vírus, já que esse pessoal tem contato direto com pessoas que vêm dos mais diversos países. Além disso, solicitamos também ao Ministério da Saúde que estenda a imunização contra a covid-19 a toda a população de Guarulhos, para criar um grande cinturão de imunização por aqui”, disse o prefeito Guti.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook