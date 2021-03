Prefeitura desfaz edificação irregular em área pública no Soberana

07:28:45

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta quinta-feira (4) o desfazimento de uma garagem em alvenaria construída em área pública e de preservação ambiental na rua Monte Verde, na região do bairro Cidade Soberana. A edificação irregular também contribuía para constantes alagamentos no local, uma vez que obstruía o escoamento das águas das chuvas.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares (Dacoi), da Secretaria de Justiça, e contou com apoio da Proguaru e da Guarda Civil Municipal (GCM).

O Dacoi promove fiscalização preventiva visando a coibir ocupações irregulares em vias e áreas públicas, áreas de risco e de proteção ambiental, em conjunto com outros setores da Prefeitura. A população pode colaborar com este trabalho através de denúncia anônima, pelo WhatsApp do Dacoi: 98440-3678.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook