Prefeitura divulga selecionados para o programa Jovem Trabalhador

A Prefeitura de Guarulhos divulgou nesta quinta-feira (2) a listagem com os nomes dos alunos selecionados para o programa Jovem Trabalhador, que oferece 300 vagas em cursos profissionalizantes para pessoas de 16 a 21 anos. A lista pode ser conferida no link bit.ly/JovemTrabalhador2021.

Para fazer a matrícula os alunos selecionados devem comparecer entre os dias 3 e 7 de dezembro, das 9h às 12h ou das 13h às 16h, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) com RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um responsável.

A previsão é de que as aulas, que acontecerão presencialmente na região central de Guarulhos, tenham início em janeiro de 2022. O programa tem duração de seis meses e conta com bolsa-auxílio no valor de R$ 120 por mês, vale-transporte de R$ 9,88 por dia letivo e vale-refeição de R$ 66 por mês.