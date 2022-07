Prefeitura entrega 17 mil netbooks para uso dos professores e gestores da rede municipal de ensino

Ads

Na tarde desta segunda-feira (4) a Prefeitura de Guarulhos deu início à entrega de 17 mil netbooks para professores e gestores da rede municipal. Desse total, 11.200 serão utilizados no Programa de Inclusão Digital (Plug) para os estudantes das escolas municipais. O prefeito Guti esteve na EPG Milton Almeida dos Santos, no Jardim Maria de Lourdes, para realizar a primeira entrega dos equipamentos aos professores, ferramentas que vão aprimorar as práticas pedagógicas e contribuir na aprendizagem dos alunos da rede pública.

Os novos equipamentos serão vinculados ao patrimônio escolar e vão ajudar na potencialização do trabalho desenvolvido por todos os profissionais da área pedagógica, diretores, vice-diretores, coordenadores e professores, além de ajudar na formação continuada.

“Precisamos estar conectados, atualizados constantemente e a pandemia reforçou essa realidade. Por isso o acesso à tecnologia é fundamental para facilitar as atividades de todos os envolvidos no contexto escolar”, destacou o prefeito, acompanhado do secretário de Educação, Alex Viterale, e da subsecretária Fábia Costa.

Para facilitar o uso da ferramenta, o Departamento de Tecnologia da Informação da Educação instalou nos netbooks o pacote Office 365, entre outros sistemas educacionais. O modelo tem Processador Intel Celeron n4120, 4GB de memória RAM e SSD, que traz ao usuário maior velocidade de processamento, tela sensível ao toque e caneta. O computador com Windows 10 profissional será exclusivo para o servidor realizar atividades de cará ter profissional.

Já os laboratórios móveis de informática do Programa de Inclusão Digital (Plug) no modelo mais antigo, ainda presentes em algumas unidades escolares, serão substituídos por computadores mais modernos e eficientes. Serão distribuídos nas escolas municipais 280 carrinhos com 40 netbooks cada. Atualmente o Plug é utilizado para reforçar a aprendizagem dos alunos durante as aulas específicas, inclusive na aplicação da prova Avalia Mais aos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal.

Nas próximas semanas as demais escolas serão informadas do cronograma de entrega e a data para retirada do equipamento dos professores na Secretaria de Educação. Já os equipamentos dos alunos serão entregues diretamente nas unidades escolares para serem utilizados exclusivamente nelas. Os netbooks dos profissionais também poderão ser usados em casa.