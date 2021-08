Prefeitura entrega 4 creches e oferece mais de 500 vagas em período integral

Ads

A Prefeitura de Guarulhos entregou nos últimos dias quatro novas unidades escolares para alunos de creche nos bairros Parque São Miguel, Cidade Soberana, Parque Continental II e Jardim Presidente Dutra. Ao todo são oferecidas 525 vagas, todas em período integral, sob a administração de instituições parceiras.

Com o objetivo de garantir o atendimento de crianças de zero a três anos (berçário e maternal), a administração tem priorizado suprir a crescente demanda por vagas no município com agilidade e eficácia. “Nosso compromisso na formação infantil é oferecer um ensino de qualidade com jornada escolar em tempo integral, por meio da qual as famílias poderão ficar mais tranquilas em deixar seus filhos nas escolas enquanto trabalham”, destaca o secretário de Educação, Alex Viterale.

No dia 10 de agosto foi inaugurado o Instituto Social e Educacional Adonai, localizado na rua João de Faria, 738, Parque São Miguel. A instituição educacional disponibiliza 152 vagas.

Já em 11 de agosto foram entregues duas unidades parceiras: a ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado (ICSE), situada na avenida Cidade de Santos, 391, Cidade Soberana, que terá 129 vagas, e a Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos, na rua José Pedro da Silva, 210, Parque Continental II, com 140 vagas.

Na última segunda -feira (16) foi a vez da Associação de Valorização e Integração das Comunidades Guarulhos (Avic), que contemplará 104 vagas. A unidade está localizada na rua Mata de São João, 82, Jardim Presidente Dutra.

As unidades são supervisionadas pela Secretaria de Educação e atendem aos parâmetros nacionais de infraestrutura do MEC, com adaptações necessárias dos espaços para o ensino da educação infantil, como as salas com berços para repouso das crianças, áreas para realização de atividades, convívio e refeições, entre outros espaços físicos que incluem mobiliário e equipamento adequado, com respeito às normas de segurança.

