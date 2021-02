Prefeitura entrega reforma do PEV Gopoúva até março

18:11:13

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, deve finalizar em março as obras de reforma do Ponto de Entrega Voluntária (PEV) Gopoúva, localizado na rua Nadir, 34. A unidade recebeu uma nova edificação de apoio aos funcionários que trabalham no local, a qual está em fase de acabamento.

As intervenções, que foram iniciadas no fim de dezembro, incluem também adequação do piso externo, construção de calçada com paisagismo e revitalização da área verde existente, além da pintura completa do local.

A coordenadora do equipamento, Marta Braga, explica que os servidores do Departamento de Manutenção e Conservação também trabalham na reforma do acesso à unidade. “Primeiro mudamos a entrada do PEV para impedir a ocorrência de enxurradas, para depois construirmos o muro do outro lado do terreno para evitar que a chuva prejudique os trabalhos ou danifique o muro. A reforma seguirá o padrão de qualidade que vem sendo adotado na reforma dos outros PEVs”, relatou Marta, acrescentando ainda que os serviços contam com o apoio de funcionários da Secretaria de Obras.

Durante a reforma, o atendimento no PEV acontece normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados das 8h15 às 15h30. Entretanto, em algumas situações, como durante a movimentação de máquinas pesadas, o atendimento pode ser interrompido temporariamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook