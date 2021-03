Prefeitura entrega revitalização do CEU Presidente Dutra

07:30:35

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta quinta-feira (4) mais uma revitalização de Centro de Educação Unificado para a comunidade. O CEU Presidente Dutra ganhou nova pintura da fachada do complexo, além de receber novos mobiliários, pintura nos ambientes internos, entre outras benfeitorias para que a população possa usufruir todos os benefícios que são oferecidos na unidade assim que for possível o retorno das atividades devido à pandemia.

Desde o ano passado a Secretaria de Educação, por meio do programa Escola 360, tem realizado inúmeras melhorias nos equipamentos educacionais da cidade. Aproveitando o momento da pandemia de Covid-19, os CEUs passaram por grandes transformações ao longo dos últimos meses para que as unidades possam receber os munícipes com o visual novo e mais acolhedor.

A pintura da fachada destaca a importância do CEU Presidente Dutra para comunidade, valorizando as atividades promovidas pela unidade como ballet, música, capoeira, pilates, entre outras artes urbanas representadas por grafiteiros. O playground também recebeu uma pintura colorida nos brinquedos e bancos para compor o visual agradável, que acompanha todo o progresso no espaço para receber as crianças que moram na região.

Além da piscina e do amplo ginásio do CEU Presidente Dutra, que já fazem parte da unidade, foi realizada a pintura de mais uma nova quadra para prática esportiva ao lado.

O CEU Presidente Dutra é rodeado por duas escolas municipais, a EPG Zélia Gattai e a EPG Jorge Amado. O espaço conta com o Centro de Incentivo à Leitura (CIL), auditório e salas multiuso atendendo cerca de mil alunos matriculados em diversos cursos como inglês, espanhol, capoeira, caratê, artes, customização, danças, entre outras atividades.

