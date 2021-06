Prefeitura estima receita de R$ 4,5 bilhões para 2022

19:08:10

A Secretaria da Fazenda de Guarulhos apresentou nesta quarta-feira (9) o projeto 1.316/2021, referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, que tem como objetivo estimar receitas, fixar despesas e estabelecer metas fiscais para o município. A pasta prevê, para o próximo ano, uma receita líquida de R$ 4,5 bilhões.

O chefe de Planejamento Financeiro da Fazenda, Guilherme Moreira, apresentou os novos números e explicou que, com a pandemia de covid-19, “o IPTU e ISS despencaram, bem como o ICMS, o que segurou a arrecadação semanalmente. Com isso, foram feitos alguns cortes”. Contudo, segundo ele, as pastas de Saúde e Educação não foram prejudicadas.

Nos três primeiros meses do ano essas duas secretarias utilizaram 27,43% e 24,17% do orçamento previsto para o período e superaram os mínimos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (25% e 15%, respectivamente).

Referente ao patrimônio líquido, o do município, que em 2017 estava avaliado em R$ 2 bilhões, somava R$ 6,3 bilhões em 2020, dado mais recente disponível. O aumento ocorreu a partir da liquidação das dívidas do extinto Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). “A incorporação dos patrimônios, bem como a liquidação de dívidas, explicam este salto”, disse Moreira.

Já a dívida consolidada líquida prevista para 2022 é de R$ 2,2 bilhões. Em 2019, esse valor era de R$ 3,8 bilhões.

Foto: Nicollas Ornelas/PMG

