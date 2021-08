Prefeitura firma parceria para expandir atendimento psicológico a jovens

Ads

O prefeito Guti assinou na manhã desta terça-feira (4) um termo de parceria com as Faculdades Guarulhos (FG) para ampliar o atendimento psicológico de jovens entre 15 e 29 anos no município. A iniciativa é da Subsecretaria de Juventude, que desde 2018 realiza a campanha de sensibilização “Amigo Estou Aqui” com o objetivo informar aos jovens os sintomas de depressão e ansiedade e que essas doenças podem e precisam ser tratadas.

Serão disponibilizadas 250 vagas por semestre para atendimentos psicológicos totalmente gratuitos aos jovens que forem encaminhados pela campanha, na clínica interna da faculdade.

“Sabemos que esse problema assola os nossos jovens e que ele foi muito agravado pelo isolamento social causado pela pandemia. Parcerias como essa são importantíssimas para que possamos ampliar o atendimento aos jovens e, consequentemente, diminuir os casos de suicídio”, afirmou Guti.

O subsecretário de Juventude, César Sousa, explicou que, no período de realização da campanha em escolas, um grande número de jovens procurou pelos profissionais da pasta para pedir ajuda. “O trabalho que nós fazemos de escuta e conscientização sobre doenças psicológicas é muito importante, mas não basta para que esses jovens possam sair desse lugar de angústia. Por isso buscamos parcerias para ampliar o atendimento. Agora, quando realizarmos uma ação em uma escola, centro de estudo, cursinho, empresas, entre outros, poderemos disponibilizar a esses jovens atendimento psicológico contínuo”, disse.

A assinatura do termo contou com a presença da coordenadora do curso de psicologia e da clínica-escola da instituição, Valquíria Marques Ramos, que ressaltou que o atendimento não será realizado apenas uma vez. “Disponibilizamos todo o tratamento do jovem. Se ele precisar passar por consultas durante seis meses, por exemplo, estaremos aqui para acolhê-lo durante todo esse período”, afirmou.

Amigo Estou Aqui

A campanha é realizada em escolas da rede pública e privada, além de instituições que trabalham com a juventude, empresas, centros de educação, ou seja, qualquer espaço que conte com a presença de jovens de 15 a 29 anos. Desde o início do projeto, em 2018, já atendeu cerca de 30 mil pessoas.

Nela, os servidores da Subsecretaria da Juventude, além de um psicólogo, realizam uma palestra cheia de interação e questionamentos, que aborda a importância da saúde mental e de se buscar ajuda quando necessário. Além disso, trata-se também da necessidade do cuidado com o próximo, de ter um olhar carinhoso para o problema do nosso amigo ou familiar. Nesses eventos, com grande frequência são identificados jovens que sofrem distúrbios psicológicos e precisam de ajuda.

Caso haja interesse de levar o projeto para sua escola ou instituição, entre em contato com a Pasta de Juventude pelo email juventude@guarulhos.gov.br ou pelo telefone (11) 2408-5604.

