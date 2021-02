Prefeitura fiscaliza estabelecimentos denunciados e autua nove na noite desta terça-feira

22:56:37

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), fiscalizou na noite desta terça-feira (2) diversos estabelecimentos denunciados pela população através dos telefones 2453-6700 / 6701 / 6705. Entre os locais visitados pelos fiscais, nove descumpriam as determinações de funcionamento do Plano São Paulo, do Governo do Estado, que dita que estabelecimentos não essenciais não podem funcionar com atendimento ao público após as 20h em dias úteis. Os estabelecimentos, bares e restaurantes, ficam nos bairros Portal dos Gramados, Lavras, Jardim Santa Mena, Cidade Soberana, Jardim São Jorge, Jardim Lenize e Cidade Martins. Todos foram autuados e tiveram de encerrar suas atividades naquele momento.

“Estamos recebendo muitas denúncias por telefone e também pelas redes sociais. A maioria sobre aglomerações em bares e isso é muito triste. São locais onde as pessoas ficam sem máscara e podem transmitir o vírus para todos ao seu redor”, disse Bruno Gersósimo, secretário de Desenvolvimento Urbano.

Além disso, diversos estabelecimentos visitados pelos fiscais estavam sem atividade ou realizando entregas e retiradas, respeitando as determinações.

Plano São Paulo

No momento, Guarulhos está classificada na fase laranja do Plano São Paulo durante o dia. No período noturno, entre 20h e 6h e aos finais de semana, na fase vermelha, a mais restritiva. Nesta segunda, apenas serviços essenciais podem funcionar. Confira a lista de serviços essenciais no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/fasevermelhagru.

Os equipamentos que não puderem abrir ao público para atendimento presencial poderão continuar com as suas vendas de forma online ou por telefone e realizando retiradas ou entregas.

