//Prefeitura lança operação especial de desinfecção de ruas e pontos de ônibus

Medida facilita resolução de pendências com o fisco 21:43:39 O Senado aprovou nesta terça-feira (24) a Medida Provisória (MP) 899 de 2019, que trata da renegociação de dívidas com a União. A MP foi aprovada por unanimidade, com 77 votos favoráveis e nenhum contrário. O texto vai à sanção presidencial e, com isso, o governo O post Senadores aprovam MP da renegociação de dívidas com a União apareceu primeiro em Guarulhos Gng.

ONU lança apelo global de US$ 2 bilhões para ajudar países vulneráveis 14:59:25 O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou esta quarta-feira um plano global de resposta humanitária de US$ 2 bilhões para combater o covid-19 em vários países mais vulneráveis do mundo. O novo coronavírus já infetou mais de 400 mil pessoas e O post ONU lança apelo global de US$ 2 bilhões para ajudar países vulneráveis apareceu primeiro em Guarulhos Gng.

Iniciativa permitirá que EUA lutem contra vírus que matou 730 pessoas 15:04:39 Os senadores norte-americanos votarão nesta quarta-feira (25) um pacote de legislação bipartidária de 2 trilhões de dólares para aliviar o impacto econômico devastador da pandemia de coronavírus, esperando que ele se torne lei rapidamente. Os principais assessores do presidente dos Estados Unidos, Donald O post Senado dos EUA vota pacote de US$ 2 tri para combater coronavírus apareceu primeiro em Guarulhos Gng.

Foi lançada nesta quarta-feira, 25, no Paço Municipal, uma nova operação de combate ao Coronavírus em Guarulhos. Por meio da Proguaru (Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A), o município realizará a desinfecção de pontos de ônibus e de vias de grande movimento, com o intuito de oferecer prevenção àquelas pessoas que ainda precisam transitar pela cidade durante a quarentena, principalmente por meio do transporte público