Rede Gazeta News Guarulhos

23:38:52

A Prefeitura de Guarulhos publicará nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial do Município, um novo decreto sobre o horário de funcionamento dos bancos e casas lotéricas. O documento trará a determinação para que, além do horário entre às 8h e 10h, voltado para idosos e deficientes, as instituições poderão atender em seus horários normais, para que a população não seja prejudicada.

A decisão foi tomada pelo Comitê Municipal de Gestão, levando em conta que parte da população não dispõe de acesso aos aplicativos bancários para celular e determinados assuntos só podem ser resolvidos de forma presencial. Os horários poderão voltar a ser revistos, conforme o movimento e novas determinações.

Na última quinta-feira (19), o Decreto nº 36726 determinou a suspensão de atividades que gerem aglomeração na cidade, para conter a disseminação do coronavírus.

É importante lembrar que os estabelecimentos que continuarem exercendo suas atividades deverão adotar medidas preventivas e restritivas, como a intensificação das ações de limpeza, disponibilização de álcool em gel aos seus clientes e funcionários e a divulgação de informações acerca do coronavírus e das medidas de prevenção, além de fechar o acesso a áreas de lazer, convivência, festas, bares e restaurantes internos, e todas as áreas que não se destinarem ao abastecimento e/ou aos serviços essenciais.