Prefeitura prioriza vacinação de idosos em casa e suspende atendimento drive-thru

Devido à quantidade reduzida de doses remanescentes de imunizante contra a Covid-19 na cidade, Guarulhos irá suspender a partir desta quarta-feira (17) o atendimento nos polos de vacinação (Bosque Maia e CEU Pimentas), o qual deverá ser retomado assim que chegar nova remessa de vacina ao município. Enquanto isso, as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) prosseguirão imunizando em casa os idosos acamados e restritos ao domicílio.

Para garantir a segurança do transporte das doses, as equipes que fazem a visita domiciliar seguem escoltadas por viaturas da Guarda Civil Municipal, assim como foi feito na imunização dos trabalhadores das unidades de saúde. A orientação para os idosos acamados e restritos ao domicílio que ainda não têm cadastro em nenhuma Unidade Básica de Saúde é para que o familiar ou responsável legal compareça à UBS mais próxima da residência dele para cadastrá-lo e solicitar a imunização.

De acordo com os dados provisórios e sujeitos a alterações extraídos do sistema Vacivida, até o momento foram administradas 40.639 vacinas contra a Covid-19 em Guarulhos, sendo 35.299 de primeira dose e 5.340 já da segunda dose aplicada nos profissionais de saúde que foram imunizados a partir do dia 20 de janeiro.

