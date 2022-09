Prefeitura promove ação de conscientização sobre a prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo

Ads

A Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria da Saúde de Guarulhos realizou atividade em alusão ao Setembro Amarelo com o tema “Prevenção ao suicídio: todos pela vida” no complexo da secretaria na última -feira (9). O objetivo foi provocar reflexão sobre o suicídio, um importante problema de saúde pública que continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, de acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na oportunidade, funcionários e usuários dos serviços da rede enfeitaram as árvores do local com crochê na cor amarela, distribuíram sementes de girassol aos transeuntes a fim de evidenciar a ideia do “fazer crescer” e deixaram vasos contendo girassol em frente às árvores decoradas, já que a planta simboliza a vida, a energia e a força ao girar mesmo apesar da dificuldade, em busca do sol.

Os presentes ainda puderam participar de uma roda de dança circular conduzida pela coordenadora de equipe do Projeto Tear, Denise Antunes, como ato simbólico para o fortalecimento de valores como empatia, compreensão e sentimento de pertencimento, essenciais na luta contra o suicídio.

As árvores permanecerão enfeitadas durante todo o mês com a finalidade de sensibilizar a população e conscientizar os profissionais sobre a prevenção ao suicídio, que, de acordo com a última pesquisa realizada pela OMS, em 2019, foi a causa da morte de mais de 700 mil pessoas em todo o mundo e aproximadamente 14 mil no Brasil. Ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia no país.

Sobre o Setembro Amarelo

Há duas versões do início da campanha no Brasil. A primeira diz que foi criada em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). A informa que a iniciativa surgiu da parceria do CVV (Centro de Valorização da Vida) com a ABP e o CFM em 2015. No entanto, em ambas a proposta é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio ( ).

Atendimento às pessoas em situação de sofrimento psíquico em Guarulhos

Os protocolos de atendimento às pessoas em situação de sofrimento psíquico têm sido revistos e atualizados a fim de dar mais enfoque à humanização dos processos de trabalho, especialmente em razão do aumento das demandas em saúde mental pós-pandemia. Como parte desse trabalho, a Secretaria da Saúde, por meio da Rede de Atenção Psicossocial, elaborou o Protocolo de Atendimento e Linha de Cuidado do Comportamento Suicida, publicado no Diário Oficial 117/2021-GP, em de 2021.

Todas as unidades de saúde do município estão abertas para acolher a demanda de sofrimento psíquico. Além das Unidades Básicas de Saúde, os serviços de urgência, emergência e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) funcionam como pontos estratégicos para o acolhimento dessa demanda, que é atendida de forma espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento.

As equipes dos sete CAPS contam com médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e educadores físicos. Os endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/ centro-de-atencao- psicossocial-caps. O CAPS II atende das 7h às 19h e o CAPS III funciona 24 horas por dia.