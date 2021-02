Prefeitura realiza planejamento para a retomada das atividades remotas nos CEUs

22:20:36

Desde o último dia 3 a Prefeitura de Guarulhos, por meio do programa Escola 360, está desenvolvendo a preparação nos CEUs para a volta dos cursos oferecidos gratuitamente à comunidade. Devido à pandemia de coronavírus, todas as atividades serão remotas e por isso a importância de um planejamento adequado.

Atividades esportivas como ginástica, aeróbica, alongamento, pilates e cursos de artesanato, inglês, espanhol, música e artes serão realizados exclusivamente de forma remota para garantir a segurança e a saúde de todos, utilizando Facebook, grupos de WhatsApp com os alunos, lives e aulas por links enviados aos inscritos em cada turma.

A cidade conta com uma rede de 12 CEUs e a equipe envolvida nesse trabalho reúne 12 gestores, 26 coordenadores de programas educacionais e 42 professores, focada em construir um novo modelo que alcance o maior número de pessoas, de forma atraente, dinâmica e participativa. Até o dia 19 de fevereiro os projetos e ações deverão ser finalizados e entregues à Divisão Escola 360, que terá uma visão geral do trabalho a ser realizado com as comunidades atendidas pelos CEUs. Ainda não há data definida para o início das atividades remotas.

A orientação dos técnicos da Escola 360 é para que todas as ações estejam embasadas na concepção de educação integral dos alunos e no pleno desenvolvimento do ser humano. O documento norteador é o Quadro de Saberes Necessários (QSN), construído democraticamente por toda a rede municipal de ensino.

A Secretaria de Educação está monitorando a situação da pandemia para a liberação das aulas presenciais, que estão previstas para o mês de março. Os CEUs seguirão os mesmos protocolos de higiene e segurança definidos para as escolas municipais. Desta forma, poderão reabrir para o atendimento presencial respeitando o limite de 30% do número de alunos em cada curso.

Fotos: Divulgação/PMG

Compartilhe isso: Twitter

Facebook