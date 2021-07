Prefeitura retoma concursos públicos interrompidos por conta da pandemia

Ads

Com o avanço da vacinação em todo o estado de São Paulo e principalmente no município, a Prefeitura de Guarulhos e a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Vunesp) retomam a programação dos concursos públicos na cidade. As provas estão agendadas para os dias 18 e 25 de julho.

Devido à pandemia do novo coronavírus, mais de 60 vagas ofertadas e em fase de aplicação de provas foram suspensas por duas vezes. Dentre as vagas na educação estão as de bibliotecário, professor de educação infantil (PEI), professor de educação básica (PEB), PEB ciências físicas e biológicas, PEB educação artística, PEB língua e cultura inglesa, PEB língua e cultura portuguesa e PEB matemática. No total são mais de 24 mil candidatos inscritos.

Nesta quinta-feira (8) o Diário Oficial do município e o site da Vunesp divulgam os locais das provas para bibliotecário, professor de educação básica (PEB), PEB ciências físicas e biológicas, PEB educação artística, PEB língua e cultura inglesa, PEB língua e cultura portuguesa e PEB matemática. Já no dia 16 serão divulgados os locais das provas de professor de educação infantil.

No dia 18 acontecem as provas para bibliotecário e professor de educação básica (PEB e PEB-Áreas) e, no dia 25, as provas para professor de educação infantil.

