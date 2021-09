Pregando Cristo em toda a Escritura

Edmund P. Clowney (1917-2005) foi professor emérito de teologia prática no Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia, onde serviu durante mais de trinta anos, dezesseis dos quais como reitor.

Clowney foi pastor ordenado pela Igreja Presbiteriana Ortodoxa e autor de vários livros, entre eles, The unfolding mistery: discovering Christ in the Old Testament e How Jesus Transforms the Ten Commandments, concluído pouco antes de sua morte em 2005.

Foi casado com Jean Granger Wright com quem teve cinco filhos.