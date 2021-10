Prepare-se para feriado muito úmido: 2 dias serão de chuvas intensas em SP e litoral

Ads

Se você pretende ir para a praia aproveitar o feriado prolongado de 12 de outubro, provavelmente usará mais o guarda-chuva do que o guarda-sol, já que a previsão é que chova bastante no litoral paulista. Quem estiver no interior, também pode se preparar, pois o acumulado de chuva também será grande.

© iStock iStock

Feriado chuvoso no litoral, interior e capital de SP

De acordo com o Climatempo, nos últimos dias o tempo está estável em São Paulo devido à “umidade que sopra constantemente da Amazônia em direção ao estado e à passagem de frentes frias, que tem espalhado nuvens carregadas pelo território paulista”.

E as notícias não são muito boas para quem está planejando aproveitar o feriado, já que a previsão é que chova bastante entre sexta-feira (8) e terça-feira (12) em todo o estado de São Paulo.

© iStock iStock

No litoral, os ventos úmidos que sopram do mar vão favorecer a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. São esperados 100mm de chuva entre os dias 8 e 12 de outubro.

No interior paulista as condições também serão favoráveis para chuva durante todos os cinco dias e os volumes variam entre 60mm e 80mm. O feriado também será chuvoso na capital, que deve acumular cerca de 50mm de chuva.

“Os piores dias em relação à chuva serão domingo (10) e segunda-feira (11), períodos em que a chuva acontece desde a madrugada até o final da tarde e noite, intercalada com momentos de céu encoberto, e as temperaturas ficam amenas” informou o Climatempo.

© iStock iStock

O sol só volta a aparecer na terça-feira (12), no período da manhã, já que ainda devem ocorrer pancadas de chuva na maior parte do estado durante à tarde e à noite.