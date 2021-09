Prepare-se para volta de calor e ar seco a SP: temperaturas e umidade esperadas

Ads

15:26:20

A semana começou fria e chuvosa em São Paulo, mas esse cenário está prestes a mudar. A partir da próxima quarta-feira (1º), as temperaturas começam a subir e a umidade do ar volta a ficar baixa. Confira a previsão.





Temperaturas voltam a subir em SP

Embora esta terça-feira (31) seja de tempo instável em São Paulo, deve chover pouco na faixa litorânea e no sul do estado e não há chances de chuva nas demais regiões paulistas, conforme informou o Climatempo.

Na capital, o sol aparece entre nuvens, mas a máxima não deve passar dos 23ºC e a noite deve ser fria, com mínima de 14ºC.

© Shutterstock Shutterstock

Entretanto, a partir da próxima quarta-feira (1º), o sol volta a brilhar forte em todas as áreas do estado de São Paulo e as temperaturas começam a subir gradativamente.

Os paulistas devem sofrer com mais uma “gangorra” no clima, já que a semana, que começou com chuva e baixas temperaturas, pode terminar com os termômetros perto dos 30°C e umidade do ar abaixo dos 30%.

© iStock iStock

Na quinta-feira (2), o tempo fica mais firme no estado, assim como na sexta-feira (3), sendo que os termômetros podem atingir os 29°C na capital e ultrapassar os 30°C no interior paulista.

Com o sol e as altas temperaturas, a umidade relativa do ar volta a cair e os dias serão mais secos no estado. Prepare o umidificador ou a bacia com água e se hidrate bastante!

