Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos Miguel Martello (PDT) disse: que Nova sede da Câmara de Guarulhos será entregue só daqui a (6)meses.

Olhando para o futuro, O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos Miguel Martello PDT, pretende entregar o velho prédio só daqui a noventa dias.

O Presidente da Câmara de Guarulhos, Miguel Martello (PDT), concedeu sua entrevista coletiva na sede própria, e falou sobre a vistoria das obras que estão sendo executadas, ressaltou também a precisão em estender a plenária para que tenha como atender novas cadeiras para novos vereadores, presidente já pensa em 40 novos futuros vereadores , motivo é a cidade de Guarulhos está crescendo e quando tem seu devido crescimento logo precisa estender o número de cadeiras para novos vereadores.

O presidente tem como objetivo continuar no atual prédio, na Rua João Gonçalves, até que uma mudança seja possível e, depois de instalado no novo prédio, iniciar os estudos para a ampliação do espaço. “Eu tenho a expectativa de que dia 30 entrega. Se não entregar, a gente vai ver o contrato e o que está acontecendo. Já receberam a maior parte e só vou pagar o restante na entrega”, complementou.

É possível ver homens ainda trabalhando na obra já inaugurada. Ao contrário dos gabinetes, em fase de acabamento, os elevadores ainda não funcionam. Em reunião com representantes da VPP Engenharia, responsável pela reforma, ficou estabelecido 30 de janeiro como prazo para finalização da reforma estrutural. Depois, as mudanças seriam iniciadas.

Apesar de inacabado, o novo prédio não gera gastos aos cofres públicos. Mensalmente, cerca de R$ 285 mil são pagos de aluguel referente à sede do Centro. O contrato vence em março e Martello pretende renovar por mais 90 dias, com pedido de 20% de redução nos vencimentos.

A nova Câmara tinha previsão de entrega em dezembro de 2018. Porém, atrasos no projeto executivo por parte da empresa JA Silva impediram o cumprimento do prazo. Em novembro daquele ano, a Procuradoria Geral da Câmara apontou erros no projeto básico apresentado e o contrato foi rescindido.

