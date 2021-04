Presidente do conselho do BB renuncia e ataca interferência de Bolsonaro

Rede Gazeta News Guarulhos

O presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, renunciou ao cargo nesta quinta-feira (1º) por discordar da interferência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na instituição, com a indicação de um novo presidente e novos integrantes do colegiado, grupo que determina a direção a ser seguida pelo banco. As informações são da Folha.

Magalhães havia sido indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e não foi o único a abrir mão do cargo. José Guimarães Monforte, outro conselheiro indicado por Guedes, também deixa o cargo junto com o presidente do conselho nesta sexta-feira (22), também pelos mesmos motivos, de acordo com o jornal.

Em sua carta de renúncia, Magalhães criticou a interferência de Bolsonaro ao indicar o administrador Fausto de Andrade Ribeiro como novo presidente da instituição. Ele diz que Ribeiro não passou pelo crivo do Conselho de Administração.

“No caso do BB, me refiro às tentativas de desrespeito à governança corporativa, ainda que frustradas pela atuação diligente deste conselho e pela higidez dos mecanismos de governança da companhia. Como exemplo, cito as interferências externas na execução do plano de eficiência da companhia aprovado por este conselho e obviamente necessário para adequá-la aos novos tempos e desafios do setor. Ato contínuo, renovo meu protesto ao rito de escolha do novo presidente do banco, o qual simplesmente não considera o desejável crivo deste conselho, vez que baseado em legislação anacrônica e contrária às melhores práticas de governança em nível global”, disse Magalhães.

