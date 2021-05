Presidente Martello convoca Sessões Extraordinárias para quarta-feira (19)

09:13:29

Por causa da pandemia causada pelo Covid-19, deliberações continuam sendo realizadas exclusivamente de forma virtual

O presidente da Câmara de Guarulhos, vereador Martello (PDT), convocou Sessões Extraordinárias para às 14h desta quarta-feira (19). Inicialmente os parlamentares farão a análise, até finalização em segunda discussão e votação, do PL 1019/2021, encaminhado pelo Executivo que, dentre outros assuntos, estabelece o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional na cidade e apresenta critérios para o funcionamento do Banco de Alimentos.

Já para a 24ª Sessão Extraordinária foram listados 96 itens. Destes, 56 são requerimentos que solicitam, principalmente, informações sobre serviços prestados pelo Executivo. Há ainda um projeto de Resolução, de autoria da Mesa da Câmara, que disciplina o regime de adiantamento para o pagamento de despesas.

Todos os demais itens referem-se a projetos de Lei, assinados tanto pelo Executivo quanto pelos vereadores. Desta que para a segunda discussão e votaçao do PL 5263/2017, que pretende implantar display digital com temporizador regressivo de tempo por meio de números nos sinais de trânsito para os grupos focais veiculares e de pedestres nas principais vias de Guarulhos.

Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus as Sessões da Câmara continuam sendo realizadas apenas de forma virtual. Todas as deliberações são transmitidas, ao vivo, pela TV Câmara Guarulhos, no Canal 7 da Net e nas redes sociais da Câmara.

Texto Róberson Balsamão

