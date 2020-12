Presidente Professor Jesus entrega nova sede da Câmara Municipal de Guarulhos

Solenidade seguiu todos os protocolos sanitários para prevenção do coronavírus

Na noite desta quinta-feira (17), o presidente Professor Jesus (Republicanos), realizou a cerimônia de entrado do prédio da nova sede da Câmara Municipal de Guarulhos, local que antes abrigava a antiga fábrica da Tapetes Lourdes. A solenidade, restrita a convidados como medida de prevenção ao coronavírus e seguindo todos os protocolos sanitários, contou com a presença de vereadores e de autoridades do município.

Professor Jesus lembrou que a construção de uma sede definitiva é fruto de anos de esforço e trabalho de funcionários e também de outros presidentes. “Para nós é um grande marco e vai ser um grande legado porque há muitos anos nós não tínhamos uma sede própria”, salientou.

O presidente destacou a economia que deverá ser feita com a construção desse novo prédio. “Ter uma sede própria significa economizar mais de 3 milhões de reais, por ano, com pagamentos de aluguéis, valor que alcança a cifra de 12 milhões por mandato”.

O secretário de Administração da Câmara, César Samsoniuk, afirmou que o novo edifício é importante e questionava-se muito os motivos de o Legislativo não ter sede própria. “Ao longo de quatro anos, as economias que será feita com o não pagamento de alugueres pagará o que foi investido aqui”, disse.

Para o Diretor de Assuntos Administrativos, João Francisco Viseu de Barros, em termos de tamanho, a nova sede é parecida com a estrutura anterior. “Só que, a partir do momento que a estrutura é nossa, a gente pode passar a fazer melhorias que atendam ao Legislativo. É diferente de alugar um prédio onde temos limitações de não poder mexer adequadamente nele”, disse.

Segundo Barros, o novo Plenário é à prova de fogo, fica em uma localização central (com salas de reuniões de um lado e administrativo do outro) e será maior na parte dos vereadores. “Imprensa e assessores dos vereadores vão poder ter mais espaço para trabalhar”. Já sobre a parte administrativa, o diretor afirma que ela foi pensada na funcionalidade. “Tecnicamente, é uma Câmara mais inteligente, prática e mais útil”.

