//Previna-se: saiba quais são os principais cuidados para evitar o coronavírus

O que é o Coronavírus?

A doença provocada pelo novo coronavírus é oficialmente conhecida como COVID-19, sigla em inglês para “coronavirus disease 2019” (doença por coronavírus 2019, na tradução).

• Vírus que causa doença respiratória pelo agente coronavírus, com casos recentes registrados na China e em outros países.

• Quadro pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe. Alguns casos podem ser mais graves, por exemplo, em pessoas que já possuem outras doenças. Nessas situações, pode ocorrer síndrome respiratória aguda grave e complicações. Em casos extremos, pode levar a óbito.

Como ocorre a transmissão?

A transmissão ocorre por contato próximo como toque ou aperto de mão, espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva e por contato com objetos ou superfícies contaminadas seguido de contato com boca nariz ou olhos.

Sintomas:

Procure um serviço médico se apresentar sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar. Além disso, outros sintomas como cansaço, dores, corrimento e congestão nasal, dor de garganta e diarreia podem ocorrer.

Previna-se!

Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente:

• Após tossir ou espirrar;

• Depois de cuidar de pessoas doentes;

• Após ir ao banheiro;

• Antes e depois de comer.

Ao tossir e espirrar:

• Cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E, se usar, lembre de lavar bem com água e sabão;

• Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos;

• Use, preferencialmente, lenços descartáveis.