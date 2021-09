Previsão do Tempo para esta quarta-feira (8)

Ads

10:11:17

Confira a previsão do tempo para cada área do país nesta quarta-feira, 8 de setembro

por Samantha Dias

Nesta quarta-feira (8), a chuva vem em forma de pancadas passageiras e isoladas pelo leste do Nordeste, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte e do centro norte do Ceará ao norte do Piauí. A chuva é mais persistente em Pernambuco, Alagoas e Maranhão.

A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12% e 96%.

Região Sudeste

O dia será de calor e umidade baixa pelo Sudeste. São registrados temporais apenas do sul ao noroeste de São Paulo, por conta de uma frente fria. No norte e no leste do Espírito Santo também pode haver pancadas rápidas de chuva.

A temperatura na região varia entre 12 e 40 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12% e 96%.

ADS

Região Sul

A chuva continua por todo o Rio Grande do Sul e se espalha por Santa Catarina e Paraná, com mais temporais, rajadas de vento de mais de 80km/h, raios e granizo.

A temperatura na Região Sul pode ficar entre 12 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%.

Região Centro-Oeste

Uma frente fria traz de volta os temporais por todo o Mato Grosso do Sul. Do leste do Mato Grosso ao Goiás, e no Distrito Federal, o tempo é firme, seco e quente.

A temperatura no Centro-Oeste pode ficar entre 21 e 40 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12% e 65%.

As chuvas se intensificam na Região Norte, com temporais ao longo do dia entre o Acre, Rondônia e Amazonas. Já na metade sul do Tocantins, o tempo segue quente e seco.

A temperatura pode ficar entre 18 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado