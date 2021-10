Primeira faculdade de cosmetologia do Brasil tem método inédito de ensino

Ads

Por Redação

Daniela López, a primeira brasileira formada em cosmetologia, abre instituição pioneira na América Latina

Com a missão de promover a formação de profissionais com as competências necessárias para o desempenho de excelência em atividades de estética e cosmetologia, a Escola Superior de Estética e Cosmetologia (ESEC), foi fundada em Diadema, no Grande ABC, cidade considerada o maior polo de cosméticos do Brasil.

Atualmente, o Brasil é considerado o 3º país que mais consome cosméticos no mundo, por isso, não é difícil prever que há grandes oportunidades de mercado e aprendizado para a área. Daniela López, esteticista e cosmetóloga, acredita que há uma deficiência muito grande no ensino de qualidade com foco na ciência e no estudo de casos voltados para o segmento de estética e cosmetologia. “Abri uma faculdade com um desejo de justiça e uma vontade exacerbada em mudar vidas e transformar a carreira profissional de um esteticista”, explica.

A maior parte dos cursos de estética existentes tem foco em somente uma área da profissão: a beleza. Desse modo, acaba-se gerando uma homogeneização de destinos e a maior parte dos alunos se forma para montar um salão de beleza, por exemplo. O objetivo da ESEC é dar mais oportunidades e diferentes caminhos a serem seguidos como atuação em laboratórios, hospitais, ambulatórios, clínicas, navios, escolas, universidades e muito mais.

Para López, o diferencial da escola está no método desenvolvido por ela, no qual os alunos são percebidos como seres individuais e cada dificuldade e particularidade é respeitada. Criando assim, um sistema no qual o conhecimento se adapta ao aluno para melhor absorção e não o contrário, “Os alunos serão preparados para atuar nos cuidados às pessoas, abrangendo a promoção, prevenção, proteção, reabilitação e recuperação da saúde, auto estima, estética e bem estar”, orgulha-se.

A ESEC conta ainda, com a credibilidade e a qualificação de profissionais atuantes do mercado e a chancela e reconhecimento do seu curso na maior Entidade de Classe em estética e cosmetologia da América Latina.

Sobre Daniela López

Daniela López é graduada em Estética e Cosmetologia pela Universidade Braz Cubas, técnica em Estética Facial e Corporal pelo SENAC e pós-graduada em Intradérmicos e Subcutâneos pela FAISP. É especialista em estética e cosmetologia avançada pela UNIFESP.

A cosmetóloga atua na causa de regulamentação da atuação de profissionais estéticos e cosmetólogos. É, também, autora do livro a História da Legislação da Estética e Cosmetologia no Brasil e pesquisadora no campo clínico, com práticas e testes desenvolvidos clinicamente in-vivo em pacientes para disfunções estéticas facial com ênfase em rejuvenescimento e retração tecidual. Além disso, é fundadora da Escola Superior de Estética e Cosmetologia (ESEC), a primeira escola superior de estética e cosmetologia no Brasil.