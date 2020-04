//Primeiro indígena é diagnosticado com novo coronavírus no Brasil

AFP/Arquivos / Mauro Pimentel (Arquivo) Vista da Amazônia

Uma indígena da etnia kokama foi diagnosticada com o novo coronavírus no estado do Amazonas, anunciou nesta quarta-feira a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), ligada ao Ministério da Saúde.

“Este é o único caso de indígena com Covid-19 no Brasil”, informou a Sesai. A jovem, 20, trabalha como colaboradora de um médico do sistema público de saúde que, na semana passada, testou positivo no município de Santo Antônio do Içá, próximo à fronteira com a Colômbia.