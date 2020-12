Problema trava Aeroporto de Guarulhos e dezenas de voos ficam paralisados

Aeroporto de Guarulhos – Imagem: Portal da Copa / CC BY 3.0 BR

Um problema técnico no final do dia de ontem, 19 de dezembro, paralisou as operações do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior terminal aéreo da América Latina, deixando passageiros sem poder sair das aeronaves e causando atrasos em dezenas de voos ao longo da noite e madrugada.

O caso foi revelado por áudio divulgado pela escritora e roteirista Rosana Hermann, cuja filha estava a bordo de uma aeronave, e gravou sua conversa com uma pessoa que tentava explicar o que estava acontecendo. Ouça a gravação a seguir (aguarde carregar caso não apareça imediatamente).

Segundo informações que circulam pelas redes sociais, a situação teria sido causada por um raio que teria danificado equipamentos do aeroporto, levando a Aeronáutica a paralisar as operações do terminal para garantir a segurança durante a limitação técnica.

Até o momento, não há informações oficiais sobre quais teriam sido os sistemas afetados – se apenas relacionados ao controle de movimentações do próprio aeroporto, ou se algo mais amplo como o controle de tráfego aéreo.

Entretanto, registros do FlightRadar24 mostram que o Aeroporto Internacional de Viracopos, por exemplo, não muito distante de Guarulhos, permaneceu operando normalmente, indicando que possivelmente o problema foi restrito ao próprio aeroporto.

Os dados do FlightRadar24 indicam que por volta das 21:30 os voos que partiam do GRU Airport começaram a ter grandes atrasos variando de 1 hora até 4 horas em suas decolagens, que se estenderam até o meio da madrugada.

PArtidas de Guarulhos ao longo da noite – Imagem: FlightRadar24

Alguns voos ainda apresentam atrasos nesta manhã de domingo, porém bastante menores do que ao longo da noite, talvez apenas por reflexos da situação.

Entramos em contato com a concessionária GRU Airport, que afirmou que a meteorologia impactou os voos:

“A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, esclarece que as severas condições climáticas que atingiram a região metropolitana de São Paulo na noite de ontem (19) ocasionaram lentidão na operação do aeroporto. A concessionária informa que todos processos já foram restabelecidos e o aeroporto opera normalmente.”