//Procon Guarulhos suspende atendimento presencial nas unidades

A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) informa que, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial nas três unidades de Guarulhos (Centro, Pimentas e São João) estará suspenso por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira (23).

O órgão atenderá os consumidores por meio do Procon Digital em procon.guarulhos.sp.gov.br, do Disque-Denúncia 151 e whatsapp (11) 9.9656-9677. A medida é necessária para que se evite a circulação e aglomeração de pessoas pelas unidades, tendo em vista a disseminação do vírus, em especial para o público mais idoso. Afinal, a proteção à vida, à saúde e à segurança é direito básico do consumidor.

O Procon Guarulhos reafirma seu compromisso no atendimento e orientação aos consumidores e fornecedores acerca de seus direitos e obrigações.

Serviço:

A plataforma Procon Digital funciona 24 horas.

O Disque Denúncia e o Whatsapp funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.