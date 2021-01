Procon-SP notifica Serasa pedindo explicações sobre vazamento de dados

Na segunda-feira (25), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou a empresa dando 15 dias para explicações sobre origem dos dados. A Serasa nega que seja a fonte dos dados.

“Além de solicitar a confirmação do incidente, o Procon-SP pede que a instituição informe os motivos que causaram o problema e quais providências tomou para contê-lo”, diz o órgão de defesa do consumidor em comunicado.

“A Serasa também deverá informar o que fará para reparar os danos decorrentes do vazamento desses dados e evitar que a falha volte a acontecer”.

O diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, disse que o órgão aguardará a resposta da empresa para “analisar e avaliar as penalidades compatíveis”.

As penas previstas na no Código de Defesa do Consumidor podem chegar a R$ 10 milhões.