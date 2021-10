Descrição

Pendente Meia Lua 40cm Luminária Alumínio Azul Royal

Pendente Meia Lua 40cm, sucesso de vendas, extremamente resistente, é fabricado 100% em alumínio, com pintura eletrostática a pó, tudo para maior durabilidade e qualidade do produto, que nunca enferruja, descasca ou desbota. Possui fácil instalação e é ideal para qualquer ambiente. Renove sua casa com esse pendente.

Especificações Técnicas:

– Cor: Azul Royal com Branco

– Material: 100% Alumínio

– Pintura: Eletrostática a Pó

– Diâmetro: 40 cm

– Altura: 20 cm

– Cabo regulável: 1,30 m

– Canopla do teto: 14 cm de diâmetro

– Voltagem: Bivolt 110/220v

– Soquete: E-27

Itens Inclusos:

– Pendente Meia Lua 40cm

– Canopla de teto com travessa

– Soquete com fiação

– Parafusos para instalação

– NÃO acompanha lâmpada.