Sapato Social Feito a Mão

Descrição

O sapato social Oxford, são dois tipos de modelo, entre eles Camurça e Couro.

Ambos de ótima qualidade e acabamento excelente, suas numerações vão do 35 ao 46. Todos destinados a homens, no quesito pisante, a moda masculina dura por vária temporada. Dessa forma, a recomendações é investir em modelos de boa qualidade e adequados para diversas ocasiões.

Não se preocupe em gastar um pouco, mas, pois, os cuidados certos garantirão que o calçado dure anos e o seu investimento valerá, e muito, a pena.

Um dos maiores clássicos da moda masculina, o Oxford é o mais elegante e sofisticado sapato para homens.

Ele é todo costurado, tem o bico arredondado, o mais formal possível.

Quando o assunto é sapato social, as variações são ainda mais restritas. O modelo do código 082, ele é algo bem casual por seu modelo que é de zebra, e entre outras variações.

Todos eles serão encontrados:

. Mercado livre site/app.

. Amazon site/app.

. Commerce Portal Gazeta News de Guarulhos.

. Facebook Gazeta News de Guarulhos.

. Instagram Gazeta News de Guarulhos.