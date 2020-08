08:10:11

Prof. Gil Sander, Pré Candidato a Vereador em Guarulhos recebe a Prof. de Ed. Fisica Adaptada Jéssica Brandão, discutiram sobre a importância e benefícios da prática em pessoas dentro do Espectro do Autismo.

Diversas pesquisas mostram que o exercício físico regular melhora as habilidades motoras e as habilidades sociais de crianças e adultos com autismo. E também contribui para diminuições de estereotipia, comportamentos agressivos e hiperatividade.

Além disso, quando as crianças com autismo se envolvem com atividades esportivas, elas constroem relações sociais com os colegas de equipe, pois trabalham com outras pessoas para atingir objetivos e constroem uma relação de confiança. A participação no esporte também permite que sintam que possuem um papel na sociedade e fazem parte de um time.

Gil Sander é Educador Físico , preocupado também, com a saúde das pessoas com deficiência e dentro do TEA, desenvolve trabalhados voltados para atender esse público .

” Exercitando Saúde e Cidadania “