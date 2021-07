Profecias da Bíblia estão se cumprindo em 2021

Ads

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço ou National Aeronautics And Space Administration, mais conhecida como NASA, publicou um relatório muito intrigante na última semana. A divulgação reverá um encolhimento considerável da Lua. Com isso, levantaram-se especulações de que isso seria o cumprimento de uma profecia bíblica.

Um dos especuladores é o pastor Paul Begley, um renomado líder religioso, famoso por ter escrito diversas obras escatológicas, ou seja, obras que abordam os acontecimentos presentes nos últimos dias antes do apocalipse, na segunda vinda de Jesus à Terra. Ele afirma que o encolhimento do satélite natural da Terra, pode sim ser visto como um sinal profético. A profecias Bíblicas foi cumprida em 2021.

Ao discorrer sobre o relatório da Agência Espacial Americana, ele comentou que a ciência está apenas revelando nada menos que os sinais já descritos na Bíblia que iriam acontecer. Como exemplo disso, ele citou o livro de Lucas 21:25-28, que diz:

“E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima”.

De acordo com a NASA, a lua está encolhendo, ou melhor, murchando como uma “uva passa”. Ainda não se sabe o que pode estar gerando o fenômeno. Todavia, trata-se de um processo extremamente lento. Sendo assim, para o pastor, que também explicou o evento da “Lua de Sangue”, isso tudo se trata do cumprimento da palavra de Deus.

“A Lua por dentro é como se fosse uma uva passa – eles dizem que a Lua está começando a encolher como se fosse uma uva passa. Que por dentro, algo está acontecendo com o núcleo da Lua. Será que a Lua está prestes a colapsar? O que isso significa? A Bíblia diz que haverá sinais no Sol, na Lua a nas estrelas.”, afirmou ele.